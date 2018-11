Persiguiendo sombras

El Govern no sancionará a Poble Espanyol Apartments. Es la empresa que ha estado comercializando apartamentos en el barrio palmesano de Son Espanyolet sin ningún tipo de permiso al menos durante un año, según ha denunciado la Federación de Vecinos. Y que, además, lo ha hecho con un número de licencia que no era suyo y en contra de la ley, que prohíbe el alquiler turístico de pisos en Palma. Hasta el alcalde ha pedido que se les sancione. Pero como ya hizo con las dos anteriores, Turismo ha archivado la tercera denuncia contra la empresa argumentando que los inspectores no pudieron acreditar la comercialización de los apartamentos el día que se personaron en el edifico a comprobar lo que explicaba la denuncia. Y que la empresa presentó la solicitud para operar como aparthotel justo un día antes de la denuncia. Resultado: archivo de la queja y concesión de la licencia.

Radio Mallorca destapó la denuncia de los vecinos y les ha venido contando con detalle que la empresa llevaba publicitando y recogiendo comentarios de usuarios de los apartamentos palmesanos en portales de internet al menos desde mayo de 2017. Y que lo hacía con números de licencia ajenos, que correspondían a casas de Búger y Ariany. Lo que dos periodistas de esta casa comprobaron en una mañana de trabajo no han sido capaces de constatarlo en un año y medio hasta cinco inspectores de Turismo, porque, según argumenta la conselleria, con lo ocurrido con anterioridad a la denuncia no pueden hacer nada.

Es la misma conselleria que le exige al denunciante del alquiler turístico ilegal que aporte pruebas de la publicidad o comercialización de la empresa en prensa o Internet, el documento que acredite la actividad turística en la vivienda, las fechas de ocupación real, el nombre y apellidos de la persona intermediaria y su teléfono de contacto. En resumen, que le exigen al ciudadano que haga el trabajo que el inspector no puede, no quiere o no sabe hacer.

El director general de Turismo, Antoni Sansó, ha reconocido en esta emisora que más de la mitad de las 600 denuncias que tienen de alquiler turístico ilegal quedarán en nada.

Le llaman lucha contra el alquiler turístico ilegal y no lo es