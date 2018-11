El alcalde de Palma responde a los ciudadanos en Hoy por Hoy Mallorca

El alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha visitado una vez más, como hace cada mes, el programa, para dar respuesta a numerosas preguntas formuladas por los oyentes relacionadas con la capital balear. Noguera ha hablado también sobre la decisión de la Conselleria de Turisme de no sancionar a Poble Espanyol Apartments pese a haber estado comercializando apartamentos en Palma, al menos durante un año, con un número de licencia que no era suyo, haberlo hecho sin permisos e incumpliendo la ley porque lo hacía en un edificio plurifamiliar. El motivo es que los inspectores no han podido acreditar esa comercialización y, por tanto, ya se les ha concedido la licencia. Asimismo, el primer edil ha hecho una valoración sobre los anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la decisión del Tribunal Supremo hecha pública este martes de que el impuesto de las hipotecas lo paguen los clientes.

