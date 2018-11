Toni Noguera: "Se deben mejorar los mecanismos de inspección turística"

El primer edil de Palma ha explicado esta mañana en Hoy Por Hoy Mallorca que el caso de 'Poble Espanyol Apartments' es paradigmático y pone de manifiesto que deben mejorarse los mecanismos de inspección porque hasta 5 inspectores no detectaron irregularidades el pasado mes de agosto, cuando la propiedad del alojamiento no había pedido la licencia para llevar a cabo una comercialización turística. Noguera, sorprendido por la decisión de Turisme, ha dicho que "se debe mejorar la inspección y mejorar los procesos para dar más cobertura a los vecinos de Palma". El alcalde de Palma ha explicado que "le llama la atención la decisión, ya que aplicando el sentido común debería haberse sancionado y aplicando la ley eso no siempre ocurre". Insiste en que hay que mejorar los mecanismos de inspección para ser más efectivos.

Noguera añade que va a pedir una reunión con la Conselleria de Turisme para hablar sobre la situación del alquiler turístico en Palma porque considera que "hay que reforzar la inspección en la comercialización por Internet".