Alejandro Alfaro: "El Mallorca debe estar como mínimo en segunda"

El Córdoba será el próximo rival del Real Mallorca en Son Moix. Los andaluces, vigésimos en la competición con 11 puntos, cuenta en su plantilla con dos ex mallorquinistas como son: Alejandro Alfaro y Álex Vallejo.

Alfaro ha explicado en Ser Deportivos Baleares la actual situación del equipo en la zona de descenso. "Nos hemos acostumbrado al sufrimiento. Ha sido un verano complicado, limite salarial y problemas. El último mes el equipo ha dado otra cara y el equipo crece".

En lo personal, el jugador andaluz espera contar con más minutos en el equipo que dirige José Ramón Sandoval. "Yo empecé jugando casi todo, ahora tengo menos protagonismo y estoy esperando mi momento".

El Córdoba tiene una curiosa estadística, sobre todo como local. Ha conseguido 7 puntos de 11 en los últimos minutos. "Esa estadística es más de local, el Arcángel tiene algo especial, fuera de casa nos cuesta más", admite Alfaro.

El ex jugador rojillo ha mostrado su alegría por contar, esta temporada, con el Real Mallorca en segunda división. "Como mínimo tiene que estar en esta división. Menos mal que ha durado poco el paso en segunda B".

Alejandro Alfaro ha hablado de su gran amistad con Salva Sevilla y no ha dudado en alabar al almeriense: "La calidad de Salva nadie la pone en duda. Tenía ofertas de segunda, pero apostó fuerte por el club y está haciendo un buen año. Hablé con él antes de fichar, le conté de las maravillas de la isla y así de bien le fue".

Alfaro, que estuvo en la disciplina rojilla desde 2011 hasta 2014, recuerda que "en el club era todo inestable, había mucho jaleo".

El andaluz tiene claro que "lo que mató al club fue el descenso. Teníamos equipo para más. Cuando estás en Segunda, baja el límite salarial y te tienes que adaptar".

Sin embargo, de ese Real Mallorca al actual han cambiado muchas cosas; y eso lo valora el jugador nacido en La Palma del Condado, a quien no le sorprende la campaña de los baleares. "Hay una estructura distinta y buena. Tiene el bloque del año pasado con experiencia en Segunda División. Este equipo tiene un plus por eso. No tendrá problema para salvar categoría".

En la SER, Alejandro Alfaro no ha querido valorar su futuro pese a que termina contrato con el Córdoba CF el año que viene.