Guillem Boscana se disculpa con una carta personal

El presidente del Iberojet Palma, Guillem Boscana, ha escrito esta mañana una carta personal lamentando "sus palabras desafortunadas" en las que criticó la actuación de las dos colegiadas en el último partido de Leb Oro contra Araberri.

El club emitió ayer un comunicado explicando que "las palabras no fueron acertadas y que simplemente hacían referencia a un descontento personal con el arbitraje del domingo".

Hoy el dirigente del equipo de básquet mallorquín ha querido lanzar el siguiente mensaje:

Después de las declaraciones realizadas durante el día de ayer, he querido dirigirme personalmente a vosotros para expresar mis más sinceras disculpas por las erróneas palabras que utilicé. En primer lugar, quiero pedir disculpas a las colegiadas del partido del domingo, Eva Areste y Sara Peláez ; a todos los estamentos que dirigen el baloncesto español, FEB, Área Arbitral FEB, FBIB y Comité Balear de Árbitros ; a todos los miembros de la familia del Imprenta Bahía San Agustín y a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas por mi equivocado comentario. Asumiendo que fueron unas declaraciones totalmente desacertadas y erróneas, me gustaría remarcar mi total arrepentimiento por esas palabras que van en contra de los valores que el mundo del deporte y el club que presido en particular quiere transmitir. Me gustaría mostrar también mi compromiso con la igualdad, tanto en el deporte como en la sociedad en todos sus ámbitos y motivo de orgullo personal es para mí el hecho de presidir un club con equipos femeninos en todas las categorías y siendo durante tres temporadas uno de los únicos tres clubs en toda España con equipos femeninos y masculinos en todas las categorías de formación y en competiciones FEB. Reitero una vez más mi más profundo arrepentimiento y mis más sinceras disculpas por las palabras utilizadas en la entrevista, que reconozco que fueron muy desacertadas. Atentamente, Guillermo Boscana