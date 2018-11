El Consejo del Real Murcia evita el corte de luz y busca donde entrenar

No se pueden dedicar al cien por cien a la gestión del Real Murcia porque cada uno tiene su trabajo, pero los nuevos consejeros y colaboradores que también pertenecen a la PARMUR tienen claro que se van a 'dejar el alma' para tratar de sacar a la entidad de la UVI. Los consejeros y el enlace o vocal en temas deportivos (Xavier Juliá Fontané) se reunieron en Nueva Condomina con los capitanes del primer equipo, Víctor Curto, Hugo Álvarez y Armando con la única intención de apelar a la paciencia de estos. Recién llegados como están, no puede apagar todos los fuegos en una semana, pero están por la labor de hacerlo de forma paulatina, estableciendo prioridades según las urgencias. La reunión fue por cauces muy positivos y a pesar de que hay algunos jugadores que empiezan a pasarlo mal y que otros tienen ofertas encima de la mesa para dejar la entidad, la plantilla le ha dado un voto de confianza al actual Consejo de Administración.

Lo primero que ha conseguido este órgano de gestión es paralizar el apagón en Nueva Condomina, ya que Iberdrola había avisado de que el jueves se cortaría la luz, algo que queda aplazado. La web de la entidad ha vuelto a funcionar y aunque no se han dado plazos para no engañar a nadie, la intención es que a la mayor brevedad posible se adelante una mensualidad a los empleados. Además, se están buscando campos de entrenamiento para dejar momentáneamente los de Cobatillas, cuyas condiciones son lamentables. No solo se están peinando las instalaciones que hay en la Región, la mayoría en plena resiembra, sino que también se busca en la zona de Alicante. Otras de las cuestiones que se ha abordado ya es el tema del material, ya que los balones de entrenamiento son remendados en lugar de sustituidos y que haya fruta durante las sesiones de trabajo, algo que últimamente brilla por su ausencia.