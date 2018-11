Anna Gil Wittke: "Si vas a discutir, discute bien"

Más pronto que tarde las discusiones de pareja suelen aparecer. Momentos de conflicto que se hacen inevitables en una relación amorosa.

Según Anna Gil Wittke, el problema no es si discutir o no hacerlo, sino cómo hacerlo. En este sentido, nuestra experta en relaciones de pareja nos da las claves sobre cómo discutir con nuestra pareja del modo más constructivo posible.

Dice Gil Wittke que hay que evitar dramatizar durante una discusión y no dejarse llevar por la influencia de emociones como la tristeza; la rabia o la frustración. De esta forma evitaremos caer en errores tan destructivos como utilizar expresiones del tipo: "Esta es la última vez que..." o "Es que tú siempre...". Quizá, dice Anna Gil, lo que ha ocurrido no es tan extremo como para discutir utilizando este tipo de "sentencias". Mejor contar hasta diez, no decir cosas que realmente no se piensan y evitar discutir en caliente.

Estos y otros consejos los puedes escuchar esta semana en el espacio Hablando Claro.