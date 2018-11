Presentan en Lorca la primera vacuna contra la peste porcina africana

El investigador murciano José Manuel Sánchez Vizcaíno ha anunciado hoy en la feria ganadera SEPOR de Lorca la creación de la primera vacuna contra la peste porcina africana (PPA), que podría estar en el mercado dentro de año y medio.

Sánchez Vizcaíno, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, ha anunciado su descubrimiento en el Simposio Internacional de Porcinocultura de la feria, donde ha pronunciado una conferencia sobre la "Situación actual y perspectivas de la PPA en Europa".

Previamente ha contado a los periodistas que el hallazgo ha sido resultado de ""años de investigación" en los que han habido "muchos fracasos por el camino".

Ha relatado que la investigación en la línea positiva comenzó el año pasado, cuando CISA-INIA y la Universidad Complutense de Madrid, encontraron un virus "que tenía las mutaciones que hubiéramos deseado nosotros poder hacer y que cada vez que lo intentábamos no nos salía".

"La naturaleza las ha hecho y nosotros hemos tenido la suerte de encontrarlo después de mirar muchos virus a lo largo de muchos años. A partir de ahí, hemos iniciado los ensayos tanto en doméstico como en salvaje".

Sobre el proceso de investigación, ha añadido que "ahora mismo nos hemos concentrado más en jabalí porque es lo que más problemas está generando en la Unión Europea".

El doctor Sánchez Vizcaíno ha relatado que los ensayos advierten de un índice de protección "muy elevado" de la vacuna frente a la enfermedad y ha señalado que el estudio estará concluido en breve, a la espera de realizar una experiencia para ver qué pasaría si el animal tomara varias dosis de vacuna.

"Creemos que no le pasaría nada", pero es algo que debe determinarse "porque la vamos a poner como vacuna oral en el campo, así que no sabemos cuánto puede tomar (el animal), entonces queremos saber que aunque tome más de lo que sería necesario, no le pasara nada", ha argumentado.

Un segundo estudio a realizar en los próximos meses será sobre la estabilidad de la vacuna, aunque también hay avances en ese sentido, según ha señalado.

El experto ha recordado que en la actualidad ha presencia de PPA en nueve países de la Unión Europea con vida silvestre afectada, y posibilidad de contagio a cerdos domésticos.

"Tener animales salvajes contaminados es un riesgo permanente porque no puedes controlar cuando va a haber un contacto", ha esgrimido el veterinario murciano, que ha señalado que el riesgo puede quedar minimizado con una vacunación masiva a esa especie salvaje.

"De esta forma bajaríamos la tasa de virus y por la tanto podríamos controlar la enfermedad sin ningún problema. Sería una herramienta extraordinaria. Ha sido muy difícil conseguirla porque es un virus muy complicado", ha añadido el experto, que anoche recibió el Premio SEPOR de Oro a la investigación.

Respecto a la situación en la UE ha matizado que "creo que no hará nunca falta vacunar en doméstico pero en China, Rusia, Ucrania sería fenomenal poder ayudarles con una vacunación en doméstico".

Sobre la comercialización de la vacuna, ha dicho que "la universidad está en conversaciones con una empresa multinacional muy importante. Calculo que en un año y medio o dos como mucho" estará a disposición del sector.

José Manuel Sánchez Vizcaíno, murciano de nacimiento, licenciado y doctor en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, viajó a Estados Unidos para realizar estudios de postgrado en inmunología y virología animal en la Universidad de Cornell de Nueva York. Completada esta fase formativa se incorporó al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Alimentarias, desempeñando diversas ocupaciones hasta su nombramiento como director del Centro de Investigación en Sanidad Animal.

Desde el año 2002 es Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, realizando su labor docente e investigadora en el Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria, así como director del laboratorio de referencia de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) para Peste Porcina Africana y Peste Equina Africana.

Desde 1990 ha colaborado con la OIE y FAO en misiones sanitarias para el control de enfermedades infecciosas en todo el mundo.

Durante su larga carrera ha publicado más de dos centenares de publicaciones científicas en las más prestigiosas revistas especializadas, al mismo tiempo que completaba capítulos de libros, manuales y cursos.

Fruto de esta constante labor de investigación, sus aportaciones científicas han contribuido en el control y erradicación de multitud de enfermedades animales de la magnitud de la peste porcina africana, la peste equina o la peste porcina clásica.

Esta importantísima labor profesional ha sido reconocida por afamadas instituciones a través de célebres reconocimientos y distinciones como Premio nacional de investigación porcina ANAPORC en 1990, Premio Internacional Porco Bravo en 1999, Primer Premio de Sanidad y Producción Porcina en el 2000.

El investigador cuenta también con la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Agrario y del Mérito Alimentario, la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, la Medallas CESFAC, la Medalla al Mérito de la Organización Mundial de Sanidad Animal, y es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Murcia.