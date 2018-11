García de la Vega se 'compromete' a pagar en cuanto entre al club

Mauricio García de la Vega ha sido protagonista en el programa de Radio Murcia SER Deportivos Región de Murcia. El mexicano ya ha presentado toda la documentación que le fue requerida por el actual consejo de administración y espera, en breve, tomar las riendas del club. No llegará solo a la entidad y no ha temblado al decir que "me comprometo públicamente a tener las nóminas al día en cuanto tenga el poder de firmar cheques de la cuenta del club, en cuanto tenga el control. Vamos a revisar lo que se debe a los jugadores y empleados, sin olvidarnos de los proveedores. Posteriormente abordaremos Hacienda y Seguridad Social. Para ello se necesita mucho dinero y tengo la posibilidad de atraer a esos inversores que solo piden que haya paz, certidumbre y legalidad… No podrá pagar en el instante en el que llegue porque primero hay que cumplir con unos trámites que me permitan tener los poderes para poder firmar...".

Seguir leyendo