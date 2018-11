Gaspar Arroyo: acuerdo "histórico" empañado por la "soberbia" de Gas Natural

Las víctimas por la explosión de gas de la calle Gaspar Arroyo de Palencia, que causó nueve muertos, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales, no han tardado en reaccionar tras el acuerdo con 35 personas que, mediante el pago de una cantidad millonaria, evita que 16 demandas sigan en los juzgados. Las víctimas hablan de "acuerdo histórico", a la vez que lamentan "la soberbia"de la compañía de gas que no sólo se niega a pedir perdón; sino que además difundió un comunicado a través de NEDGIA Castilla y León, manteniéndose en que no tiene responsabilidad en la tragedia y se reitera en su convencimiento de que el origen no está en la válvula, a pesar de que la sentencia civil da por probado que sí.

El presidente de la Asociación de Víctimas, José Luis Ainsúa, se queda con que después de 11 años de lucha, se ha hecho en justicia, aunque no en toda la medida que les gustaría a los damnificados. A su juicio, esta asunción del pago por la multinacional, "marca un antes y un después"en la lucha de los ciudadanos con las grandes compañías. Confiesa que "no le ha sorprendido la negativa de Gas Natural a pedir perdón". Y es que en el acto de firma, que se hizo por cierto en un cuarto de limpieza de un edificio de la Avenida de Manuel Rivera y en unas condiciones muy criticadas por el inadecuado entorno, estaba el representante de la empresa en Castilla y León Sur. Se negó a pedir perdón a las víctimas.