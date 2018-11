Estoy un poco torpe.

A ver si lo entiendo bien. Resulta que yo soy una vecina, una ciudadana normal y corriente de Palencia. En los próximos meses y en todo el año de 2019, no tengo pensado abrir negocios, colocar nuevos rótulos y por tanto la “famosa bajada del 3%sobre el impuesto de la Contribución” que se aprobó en el Ayuntamiento, según el valor catastral de mi casa se concreta en 6,70€.

Eso es todo. Y como yo, la mayoría de la ciudadanía en Palencia, por tanto la reducción famosa y el acuerdo entre PP y Ciudadanos para que “el dinero esté mejor en el bolsillo de cada uno”, se lo están regalando a los bancos, que son propietarios de múltiples viviendas, a los grandes propietarios y a las corporaciones inmobiliarias. Pues sinceramente no lo entiendo, porque con eso, se dejarán de ingresar en el municipio más de 700.000 €, y no nos engañemos, en el Ayuntamiento, como en la casa de cada cual, sin dinero no hay gasto. Por tanto la ciudad hecha una mierda, todo roto, sucio… ¿a ver si lo que les pasa es que no tienen ideas de dónde se puede gastar ese dinero?

Bueno, pues otro tema que no entiendo es lo de Educación. Era un compromiso inmediato del nuevo Gobierno, modificar la LOMCE sobre todo en dos temas prioritarios, la asignatura de Religión y las “reválidas”, ¿Y?... pues hasta ahora publicado y con vigencia no hay nada de nada. Todo sigue igual. ¿Y qué pasará con el alumnado de 3º y 6º que este año tendrán que hacer la reválida?. Y la Religión, seguirá siendo evaluable y puntuable en la nota? De momento silencio…. Cada día es más difícil entender los asuntos de la política.

Sigo estando bastante torpe, no entiendo, y además me produce dolor, que varias personas se tengan que desplazar a Valladolid para recibir tratamiento de diálisis tres veces por semana y utilizar en algunos casos hasta 9 horas fuera de su casa para este tratamiento vital. Y además escuchar con bastante frecuencia al Sr. Consejero de Sanidad, que tenemos la mejor sanidad. De verdad, de verdad ¿no es posible una solución de ampliar equipos, ampliar horarios… lo que sea para que tener un tratamiento no sea además una tortura dependiendo de dónde vivas?.