Theo: "Poco a poco voy siendo el del Alavés"

Theo Hernández se encuentra cada vez más adaptado a la Real Sociedad. Tras un año duro en el Real Madrid, poco a poco se va acercando al nivel que todo el mundo sabe que puede ofrecer en San Sebastián.

-Contento. “Por lo personal, muy feliz pero el equipo no logra la victoria en casa y es complicado, tenemos que seguir creciendo”.

-Cada vez mejor. “Al principio no es nada fácil, porque no conoces a nadie, pero me he ido adaptando a mis compañeros y al club, y poco a poco voy siendo el Theo del Alavés, y gracias a mis compañeros puedo progresar día a día”.

-Problema con el gol. “Es verdad que nos falta gol, pero eso lo vamos a encontrar poco a poco, porque día a día trabajamos muy bien. Quiero un gol, claro, todos los queremos, a ver si llega cuanto antes”.

-Año Duro en Madrid. “Poco a poco voy siendo el Theo del Alavés, es verdad que eso año pasado no lo pase bien y poco a poco voy creciendo”.

-Expulsión en Huesca. “Tengo cosas que mejorar, claro, aquello fue un fallo, y no se volverá a repetir. Yo no puedo jugar tranquilo, porque soy intenso y agresivo, pero es verdad que controlo más mis formas con el rival, pero es mi forma de jugar y no la voy a cambiar”.

-Qué hizo cuando fue expulsado en Huesca. “Cuando llegué al vestuario no pedí disculpado, porque estaba hundido, porque eso no se hace, pero al día siguiente pedí perdón a todos, y la edad supongo que también influye para que pase eso”.

-Cesión sin opción de compra. “De momento, la intención que tengo es estar un año aquí y luego volver a Madrid, pero solo pienso en lo que pasa en la Real, en el partido de Valencia, y luego lo que tenga que ocurrir, ya ocurrirá”.

-Ganar fuera al no hacerlo en casa. “Importantes son todos los partidos, pero es verdad que en casa no llega el triunfo y por eso iremos a por el triunfo en Valencia para seguir creciendo en la tabla”.

-Reivindicarse ante el Madrid. “Claro que tengo ganas de demostrar y reivindicarme pero llegar con 19 años al Real Madrid no es fácil pero ahora poco a poco voy mejorando e intentando ser el Theo del Alavés”.