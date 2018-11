Amaia Gorostiza: "Lo que salga será lo mejor para el fútbol gipuzkoano"

Amaia Gorostiza, presidenta del Eibar, ha repasado en su visita a la Diputación Foral de Gipuzkoa, todos los asuntos que rodean a la actualidad del club que preside, entre ellos la polémica por el convenio del fútbol base gipuzkoano del que decidió desligarse al no responder a las peticiones que había solicitado tanto a la Real como a la Diputación.

-Victoria contra el Alavés. "Fue una gran alegría, y un sufrimiento, porque ver qwue tu equipo lo da todo y no entra la pelota, te encoge el alma, pero al final logramos los tres puntos que saben a gloria".

-Consolidados en la media tabla. Queda mucha liga y hay que seguir trabajandi partido a partido, y nosotros debemos seguir así, sin mirar arriba ni abajo, trabajando".

-Confianza en el grupo. "Comenzamos regular, pero se ha ido remontando, y como equipo estamos fuertes, muy piña, que es importante, con mucha confianza y muchas ganas de ganar".

-Vuelta de Pedro León. "Respiro al verle entrenando, todos respiramos. Todos son buenos jugadores y todos hacen falta, pero qué duda cabe de que cuanto tienes estas buenas noticias, pues es grandioso".

-Por delante de la Real. "Siempre lo he dicho, con los equipos vascos somos rivales y nos vemos en el terreno de juego. Estar delante o detrás, es coyuntural, veremos al final de liga".

-Convenio del fútbol base. "Prefiero no sacar el tema. No quiero entrar, pero eso no quita para que entre nosotros tengamos buena relación. Lo uno no quita lo otro. A ver, so n situaciones que se van dando, que tendrá solución o no, pero que será lo mejor para el fútbol gipuzkoano lo que salga".

-Construcción ciudad deportiva. "No está en nuestra mano ahora cuando empieza, nos estamos moviendo para el tema de licencias y los informes de medio ambiente, los propietarios deben prepararlo todo para poder hacer las escrituras... temas que no dependen de nosotros, pero que estamos encima de ello".