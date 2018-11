Aritz Elustondo: "Me gustaría hacer en la Real la trayectoria de Puyol en el Barça"

Aritz Elustondo respira sentimiento txuri-urdin por los cuatro costados. Se le nota en cada frase que dice. Ha comenzado la temporada a un nivel impresionante, jugando de central y lateral derecho. Tanto está destacando que está para que Luis Enrique le llame para la selección absoluta. Se rie cuando le llamas el 'Puyol de Beasain', el apodo que le ha puesto la afición. "Que me comparen con él es la ost..", concluye.

-¿Le dan muchas vueltas a no ganar todavía ganar en Anoeta?

Es importante llograr victorias en casa y estar fuertes, para poder luchar por lo que queremos. Y luego fuera intentar hacerlo como hasta ahora, porque estamos bastante bien. Nos está costando esa victoria, pero hay que estar tranquilos y no volvernos locos, porque cuando llegue la primera, vendrá la racha positiva.

-¿Eso les hacer ir fuera con más obligación?

Tienes que ir a por todos los partidos, fuera y en casa. Hasta ahora nos va mejor fuera, pero no nos tenemos que volver locos. Tenemos una gran opción de ganar al Levante y luego tenemos dos semanas para descansar y llegar bien al partido contra el Celta.

-¿Les sorprende como está el Levante?

No creo que sea una sorpresa. Mira la liga lo pareja que está sienda, a todos les cuesta ganar. Ellos están bien, y nosotros hemos plantado cara a todos los equipos, salvo en el Metropolitano. Vamos a intentar lograr los tres puntos.

-¿De verdad tenemos equipo para luchar por Europa?

Siempre hay que ser ambicioso. El objetivo de la Real está siendo los últimos estar arriba en la tabla, y hay que mirar a eso. Equipo hay de sobra, porque pienso que cuando lleguen las primeras victorias en Anoeta será más fácil subir puestos en la tabla.

-¿Cómo fue para usted el reencuentro con Sangalli tras el susto que tuvo la semana pasada?

Después de calentar, me sorprendió verle en el vestuario, me impactó un poco. Es una noticia fuerte. Nadie desea que pase eso, y por desgracia le ha ocurrido. Pero Luca es fuerte y tiene mucha personalidad y le dará la vuelta. Aunque hay que tener paciencia. Ahora le tenemos que ayudar y estar con él a muerte, demostrarle nuestro cariño. Tampoco le tenemos que dar tanta importancia, hacer una vida normal y así igual es más fácil tenerle con nosotros.

-Vimos imágenes de Sangalli sintiendo la Real en Anoeta y seguro que se sintió reflejado...

(Risas) Sí que vi ese video, también estaba Zaldua igual de nervioso que él. A mí nunca me ha gustado en la grada, pero me ha tocado y lo he vivido igual que él, por sientes ese escudo como un aficionado más. Siempre he sido que me gusta transmitir los sentimientos, vaciarme en el campo y eso también puede ser un motivo de cómo estoy.

-¿Más central o más lateral, dónde está más cómodo?

Empecé jugando de central en pretemporada, y cuando me puso de lateral la primera vez al principio dudas un poco o no te ves tan cómodo, pero pasaron los minutos eso se pasa. Y me siento bien los dos puestos. Eso es lo bueno que puedo tener, que puedo jugar en ambos puesto, y lo que me importa es estar en el once, me da igual.

-Todo este cóctel es lo que le lleva a la afición a llamarle el 'Puyol de Beasain'. ¿Quñe le parece?

(Sonríe) No hago mucho casos a esas cosas. Ya me lo han dicho alguna vez. Pero yo soy Aritz Elustondo. Me gustaria tener en la Real la trayectoria de Puyol en el Barcleona. Es un halago que me digan eso, que me comparen con él. Ahora me estoy bien, estoy contento, pero debo estar preparado para cuando vengan mal las cosas.

-Es que, perdóneme, esta de selección, para que le llame Luis Enrique...

Te lo agradezco. No pienso en eso, no doy vueltas a ese asunto. Si tiene que llegar, que llegue, y yo encantado. Pero yo me centro en hacerlo bien aquí en la Rela, en ayudar a mi equipo, sólo pienso en el partido contra el Levante, y estoy convencido de traer los tres puntos a casa.