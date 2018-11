Al grito de “la banca gana, el pueblo obedece” o de “vergüenza, vergüenza” algo más de un treintena de personas se han concentrado a los pies del Acueducto, convocados por la Plataforma de afectados por las hipotecas, para protestar ante el cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre el impuestos se actos jurídicos documentados de los créditos hipotecarios.

Soledad Sacristán, miembro de la plataforma de Segovia, afirmaba que este fallo es una “suprema vergüenza”, de nuevo “la justicia falla al mandato de lo que la banca le ordena”. Consideran que no es la primera vez como viene sucediendo a lo largo del tiempo respecto a otras cláusulas abusivas que después los tribunales europeos le hacen enmendar a la justicia española porque no se cumple con la legalidad.

La Justicia sigue defendiendo claramente a la banca frente a la ciudadanía un tribunal “lleno de parcialidad que depende del poder económico lo que supone un desprestigio irrecuperable para la justicia” señala Sacristán.

Las distintas plataformas anuncian nuevas movilizaciones ya que consideran que el decreto del Gobierno es “un blanqueo de las cláusulas abusivas ya que no incide en la retroactividad del impuesto que tanto daño ha hecho a miles de familias que han pagado por algo que no era su obligación” para continuar afirmando que “no tiene sentido que los ciudadanos paguen un impuesto que corresponde a las entidades bancarias ya que supone una garantía y un protección de ellos para poder cobrar lo prestado” como reconocía la Sala II del Tribunal Supremo.

Esto es la gota que colma el vaso destaca la representante de la plataforma. Así que vamos a recurrir de nuevo al Tribunal Europeo de Justicia “ya que también ahora está pendiente de aprobar la Ley de Crédito inmobiliario y tal y como está planeada tendremos que seguir en la calle ya que fue redactada por el exbanquero de Guindos. No contempla la dación en pago con carácter retroactivo, una legislación en la que los avalistas no van a ser liberados con una serie de cláusulas que solo son de blanqueo no son de solución”. Como ya se ha encargado de decir el Tribunal europeo afirmando que ha de ser una Ley hipotecaria sujeta derecho según la directiva aprobada y firmada por los estados.