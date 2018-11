La Banda Municipal ofrece dos conciertos de temporada con el Coro del Ateneo

La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, adscrita a la Delegación de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, ofrece este miércoles, 7 de noviembre, y este jueves día 8 dos conciertos de temporada junto con el Coro del Ateneo de Sevilla. Las dos próximas citas comparten un variado programa que incluye la obra ‘Misa alemana’ de Franz Schubert y varias composiciones de Manuel Marvizón.

Bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez Juan, la Banda Sinfónica Municipal ofrecerá el primero de estos dos conciertos en la sede del Círculo Mercantil de Sevilla de la calle Sierpes, mientras que el segundo tendrá lugar en el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes. Ambos recitales empiezan a las 20:30 horas y contarán con la presencia del Coro del Ateneo de Sevilla, con la dirección de Antonio Martínez Oliva.

Así, la primera parte del programa la conforma la ‘Deutsche Messe’ (‘Misa Alemana’), compuesta por Franz Peter Schubert en 1827 y que la Banda Sinfónica Municipal interpretará por primera vez. Se trata de una obra que no está integrada por textos litúrgicos, sino por una secuencia de poemas en alemán escritos por Johann Philipp Neummann, quien encargó la obra. Schubert comenzó la composición en diciembre de 1826, completando la obra y su publicación en 1827. A pesar de que la concibió para ser interpretada en el servicio religioso, al ser una traducción alemana no autorizada de la Misa, no fue aprobada para uso litúrgico. Aun así, esta misa se ha hecho tan popular que ha sido traducida a otros idiomas.

La segunda parte del programa incluye varias obras del músico y compositor Manuel Marvizón. En concreto, la Banda Sinfónica Municipal ofrecerá el estreno absoluto de su suite ‘Amaneceres’. Se trata de una obra íntimamente ligada a la fe y al sentir cofrade andaluz. También interpretará las marchas de este autor ‘Quinta Angustia’, otro estreno absoluto; ‘Esperanza de vida’, dedicada a los Donantes de Órganos; y ‘Salve Hiniesta’, una marcha de gloria para banda y coro compuesta para ser interpretada en los cultos de la Hermandad de la Hiniesta de Sevilla, a la que está dedicada la composición.

El Coro del Ateneo de Sevilla nace en 1976 y a lo largo de todos estos años se ha formado un repertorio que contiene obras desde el siglo XV hasta el XX, habiendo dedicado gran parte de su trabajo a la polifonía del Renacimiento y a la música coral más reciente.