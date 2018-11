Seguretat jurídica segura

Parlant en plata, fot que amb el tema de l'impost de les hipoteques es parle de seguretat jurídica. I fot perquè la seguretat jurídica és soles per a uns. Per a la resta, els ciutadans, segur que et fotran. Soles és seguretat jurídica quan convé al poder: banca, grans empreses... Quan, com havia fet el Suprem, canvia el conte és inseguretat jurídica. Per exemple, què és la precarietat sinó inseguretat total? Jurídica i no jurídica. Eixa inseguretat és la nostra seguretat. Davant la decisió del Suprem cal una resposta social. No dic política perquè qui paga mana i no mossegarà cap polític la mà que li dóna el menjar. Però la resta de la societat deu protestar, encara que siga soles "pataleo". Per dignitat.