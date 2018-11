CCOO denuncia las condiciones laborales de los recolectores de naranjas

La campaña de la naranja está a la vuelta de la esquina y con este pretexto, CCOO PV denuncia las condiciones laborales 'dels collidors' de naranjas después de que la patronal del sector citrícola haya manifestado que estos recolectores son los mejores remunerados de los trabajadores agropecuarios de muchas comunidades. A juicio de CCOO, la patronal no contempla las verdaderas condiciones de trabajo a las que están sometidos estos asalariados: plantaciones densas, cargados de pesados cajones y cajas sobre terrenos muy irregulares o condiciones climatológicas adversas que puede hacer que no terminen su jornada laboral.

Javier Galarza, de CCOO, denuncia además que muchas veces no se da opción a los recolectores a elegir entre trabajo a destajo o a salario, es decir, en el trabajo a destajo se cobra por cajas o por kilos recolectados mientras que en el salario, se cobra por horas, como en cualquier otro trabajo. Recalca Galarza que muchas veces cuando se trabaja a destajo se exige a los trabajadores que recolecten más kilos de los que se pueden recolectar en ese campo, por lo que el recolector es el más perjudicado ya que se puede acabar cobrando menos.

Explica Galarza que es un despropósito que la patronal establezca el salario de los recolectores en 14.000 euros al año cuando la mayoría no llega a él incluso teniendo actividad todos los días del año. Así, desde el sindicato piden que se suba el salario base de la hora de trabajo pese a la negativa de la patronal que alega que no puede aumentarlo porque no sabe si el trabajador se podrá recolectar todos los días por diferentes condiciones como el clima.