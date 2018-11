Indignación en la Comunitat Valenciana por el cambio de criterio del Tribunal Supremo que vuelve a repercutir en los clientes el impuesto hipotecario. En 15 días cambio de opinión y a pagar los de siempre. Se suceden las críticas de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana, de la plataforma de afectados por la hipoteca, partidos como Podemos y Compromís...Y anuncia el presidente, Pedro Sánchez, que el Consejo de Ministros aprobará una modificación de la ley para que no pague el cliente sino el sector financiero...Pero ese cambio no tendrá carácter retroactivo y entrará en vigor a partir del viernes, tras su publicación en el BOE. Ahora, el daño causado, la desconfianza creada por este cambio de opinión, esa duda sobre la independencia del Supremo, eso, ya no lo corrige nadie.

