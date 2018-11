La digitalización de las empresas y el Corredor Mediterráneo marcan la Noche de la Economía Valenciana

Cerca de mil invitados han asistido al evento en el que se entregaban los Premios de la Cámara de Comercio a empresas valencianas que destacan por su trayectoria o su modelo de negocio. Un acto que han presidido los Reyes de España en el Palau de les Arts.

En su discurso, el rey Felipe VI ha felicitado en valenciano a los premiados y ha destacado los buenos datos de la economía valenciana, pero con la conciencia de que todavía hay muchos retos por delante, en especial, subrayaba el monarca, el de la creación de empleo entre los más jóvenes.

A la Noche de la Economía Valenciana también ha asistido el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha asegurado que la defensa de una financiación justa e infraestructuras cruciales para el crecimiento como el Corredor Mediterráneo es y debe seguir siendo un acicate para el Gobierno. Ábalos ha animado a los empresarios a cooperar y anticiparse a los retos venideros en un escenario marcado por la digitalización.

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicado que la economía no es una ciencia exacta y que hay lecciones del pasado que no podemos olvidar pero que el proyecto empresarial valenciano está más vigente que nunca. Haciendo referencia al Corredor Mediterráneo, Puig dice que las grandes infraestructuras no traen la prosperidad pero sin ellas es imposible alcanzarla.

Del Corredor Mediterráneo también ha hablado el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que utilizaba una analogía para explicar que 60 años después, la ciudad, tal y como se hizo después de la riada del 57, exige incesablemente lo que que le toca. Ribó se ha reivindicado como un alcalde preocupado por la economía.

El anfitrión del evento, el presidente de Cámara Valencia, Jose Vicente Morata, ha asegurado que los empresarios se están ocupando de que el Brexit no tenga graves consecuencias en nuestra economía y de eliminar tensiones para mantener la unidad de España.

Los galardones de esta Noche de la Economía Valenciana han sido otorgados a Ricardo Císcar Martínez (por Trayectoria Empresarial), a Cotoblau (Impulso a la Internacionalización), Pulverizazdores Fede (Innovación en la Empresa), Smurfit Kappa Group (Empresa Extranjera), Grupo Istobal (Excelencia en el Modelo de Gestión Empresarial) y Walkerpack Mpl (Empresa Socialmente Comprometida).