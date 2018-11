Mouriño pide más tiempo para que Mohamed se amolde

Carlos Mouriño, presidente del Celta de Vigo, respaldó este martes al técnico argentino Antonio Mohamed, cuestionado por un amplio sector del celtismo por la dinámica del equipo en LaLiga.

Mouriño acusa a caballero de boicotear el nuevo estadio EFE El presidente del Celta de Vigo, Carlos Mouriño, acusó este martes al regidor de la ciudad, Abel Caballero, de "boicotear" la construcción de un estadio propio en la ciudad, y dejó entrever que si la corporación municipal no se lo permite buscarán terrenos en otra localidad para hacerlo. "Hemos pedido autorización para construir un nuevo estadio en Vigo, porque el Celta es de Vigo. Y si no nos dan el permiso, después se lamentarán como se están lamentado ahora por la ciudad deportiva", declaró Mouriño durante la junta de accionistas que se celebró en A Sede. En este sentido, el máximo accionista afirmó que Caballero no se está portando "bien" con el club, y lamentó que "el único" deseo del alcalde es meter al Celta "en la guerra" que el Ayuntamiento mantiene con la Xunta de Galicia. "Cuando llegué al club dije que no quería un Celta político, y quiero seguir en esa línea", reiteró el presidente, quien recordó que estuvieron "once años peleando por construir la ciudad deportiva en esta ciudad". "Nos echaron de Vigo y lo repetiremos las veces que haga falta. No nos dieron permiso para construirla en Vigo, y una vez que nos dan el permiso para construirla en otro lugar nos la boicotean. El alcalde miente respecto al Celta, lo digo rotundamente con toda la fuerza", manifestó.

"Dentro de su aprendizaje, él tiene que amoldarse a un país distinto, a unas situaciones distintas y a un tipo de prensa diferente a la del país de donde viene. Y eso lo está haciendo poco a poco, igual que con el equipo", señaló el máximo accionista del club a los periodistas tras la junta de accionistas.

Preguntado por cómo está viendo al equipo, Mouriño señaló que el Celta está "en una recuperación muy grande" del estilo de juego que lo caracterizó en las últimas temporadas.

"El equipo necesita un tiempo, un poso, y creo que lo está adquiriendo. Así como antes ganaba y no transmitía buenas sensaciones, en estos dos últimos partidos las sensaciones fueron buenas a pesar de no ganar", indicó Mouriño, quien dijo tener "mucha confianza" en el preparador.

"Estamos satisfechos con lo que estamos viendo. Todo requiere de un tiempo, y creemos que estamos viendo una evolución", insistió el presidente, que defendió la decisión de no alinear al mediocentro serbio Nemanja Radoja por su negativa a renovar con el club: "Hay tres jugadores jóvenes que lo están haciendo muy bien y él no quiere renovar, es lógico que no juegue".

Lo hacía en una sesión en la que se aprobaban las cuentas del pasado ejercicio con beneficio de 13 millones de euros frente a los tres previstos, La Junta respaldó también con un 99.85 por ciento el presupuesto de la presente campaña, que asciende a casi 72 millones de euros con un beneficio previsto de 6 millones.

La asamblea aprobó también con un respaldo cercano al cien por cien el nombramiento de Fernando Rodilla y María José Táboas como nuevos miembros del consejo de administración, que aumenta hasta los siete integrantes.

La exposición de las cuentas corrió a cargo, como viene siendo habitual, de la directora financiera del club, María José Herbón, mientras que el director deportivo, Felipe Miñambres, desgranó ante los accionistas, las claves de la planificación de la temporada.

A la Junta de Accionistas, que por primera vez se celebró en A Sede, asistieron un total de 79 accionistas más 27 representados que supusieron el 62,87 por ciento del capital.