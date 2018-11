Aspas: "Me consta que hubo interés del Madrid por ficharme"

Iago Aspas fue uno de los nombres del pasado mercado de fichajes. Su gran temporada, que acabó con 22 goles, no pasó desapercibida para ningún equipo. Y el Real Madrid puso sus ojos en él. Lo ha confirmado el internacional céltico este miércoles en rueda de prensa: "conmigo no llegaron a hablar pero me consta que hubo interés por parte del Real Madrid, no sé si llegó a haber contacto entre clubes".

El de Moaña asegura que está en la misma situación que en verano "con el mismo contrato, cobro lo mismo y la misma importancia en el club" por lo que si alguien llama a su puerta tendrían que hablar con él. Porque Iago es feliz en Vigo, y aunque no sabe qué puede pasar en el futuro, le gustaría retirarse vestido de celeste "tengo cuatro años de contrato y estoy muy muy contento en mi casa y espero disfrutar muchos años más".

El delantero del Celta ha sido nominado junto a Luis Suárez y Borja Iglesias a mejor jugador del mes de octubre "Es un orgullo estar nominado, y también con otro canterano como Borja. Dar las gracias a los compañeros porque gracias a ellos y a lo que hemos mejorado en el último mes me ha ayudado a estar entre los mejores."