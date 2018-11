Kenny Ejim, baja en el CB Zamora

El Club Baloncesto Zamora ha llegado a un acuerdo con Kenny Ejim, para la desvinculación del alero nigeriano al club albiazul.

En un escueto comunicado, el club da la noticia, además de desearle suerte: " Sólo nos queda agradecerle su profesionalidad y desearle la mejor de las suertes ¡Le seguiremos de cerca! "

Kenny llegó el 18 de septiembre, y fue el encargado de cerrar la plantilla, en cuanto al juego exterior del equipo. En su carta de presentación, el club indicaba que se trababa de "un alero alto, muy físico y cercano a los dos metros de altura con un gran físico y fiabilidad desde la línea de 3 puntos"

Sin embargo, su baja no es una sorpresa, ya que Saulo Hernández, el técnico del equipo, apuntaba este martes en Ser Deportivos Zamora la posibilidad de que no siguiera, afirmando que " no había cumplido las expectativas, y tenía varios jugadores en su demarcación por delante de él", por lo que su aportación en las últimas jornadas estaba siendo escasa, casi testimonial.

La duda que no despeja el breve comunicado es si se está buscando un sustituto, o el equipo continuará sin fichajes. En todo caso, no habrá incorporación en el partido del sábado, frente a Círculo de Gijón (17 horas), encuentro en el que el CB Zamora defenderá el liderato alcanzado el pasado fin de semana.