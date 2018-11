La carretera N - 232 se cobró una nueva víctima mortal este martes, la cuarta en lo que va de año, en un accidente en el que se vieron involucrados tres vehículos. El siniestro, que se produjo en el término municipal de Fuentes de Ebro, ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de desdoblar esa carretera y de agilizar los trámites para la construcción de la autovía.

Desde la Plataforma A-68 Ya! lamentan que la N-232 se haya cobrado una nueva víctima mortal y siguen reivindicando que se liciten las obras en el primero de los tramos de la autovía, el que va de El Burgo a Fuentes; donde se han registrado los últimos accidentes. Jesús Morales, alcalde de Quinto y portavoz de la Plataforma, señala que "es otra víctima más que se suma a esa larga lista y que lamentablemente sabemos todos los vecinos que transitamos por esa carretera, con muchísima siniestralidad, que tiene muchísimo tráfico y que los pasos para convertirla en autovia se van dando pero no a la velocidad que se deberían dar". Y añade: "Todo el mundo sabe que una autovía no se construye de un día para otro".

Después de que a finales del mes de agosto el Gobierno ofreciera una buena noticia para el futuro de la Autovía, con el desbloqueo del tramo entre Fuentes y Valdealgorfa, la situación ha vuelto a quedarse en punto muerto. Para Morales, lo que hace falta es voluntad política para que el proyecto de la A-68 se convierta en una realidad.

Según Jesús Morales, "creo que no es una cuestión de cifras, es cuestión de voluntad y de ver que es una carretera que no solo está dejando muertos y heridos, sino que también está dejando de sin posiblidades de desarrollo a una serie de pueblos y comarcas que están cerca de Zaragoza y que estamos viendo que no se desarrollan y que perdemos población".



Desde la Plataforma A-68 Ya! recuerdan que siguen esperando respuesta por parte del Ministerio de Fomento para conocer la hoja de ruta del proyecto. En julio remitieron una carta con 30.000 firmas pidiendo esta información y que se agilizaran los trabajos, pero todavía no se ha recibido una contestación.