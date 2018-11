Yan Eteki: "No miramos la clasificación"

El motor del Almería vuelve en el Wanda Metropolitano. Yan Eteki fue sancionado con un partido y el domingo será titular ante el Rayo Majadahonda en uno de los Estadios más modernos del mundo, donde no hace falta motivación. El centrocampista, que también ha sido convocado por la Selección de Camerún Sub 23 para dos compromisos frente al Chad, recuerda que el Almería no va a perder nunca sus señas de identidad, aquellas que le han llevado a mantenerse en la zona tranquila, con 17 puntos, a seis de la zona de descenso. Un equipo con los pies en la tierra.

Eteki señaló que Fran le hizo un seguimiento importante de su carrera deportiva y fue uno de los motivos por los cuales se comprometió con el Almería para las dos próximas temporadas, si bien el Sevilla se guarda una opción de recompra: “Me sigue desde que era cadete y estoy agradecido por lo que ha hecho por mí, sin olvidar a Corona, al presidente y a todo el Almería. Me he adaptado fenomenal”.

Cautela

De la ilusión a la euforia hay un paso y en una Liga de 42 jornadas siempre hay momentos buenos y malos. El Almería conoce la amarga experiencia de tener que jugarse el futuro en el último partido y Eteki, en particular, lo que significa un descenso. Por ello, el joven centrocampista pide mantener los pies en el suelo y no dejarse llevar por los resultados: “Lo pasamos mal el año anterior y no podemos decir nada, porque esta Liga es muy larga. Veo al equipo ilusionado y ojalá continuemos por esta línea mucho tiempo”.

El domingo visitan al Rayo Majadahonda, recién llegado a la categoría, y que basa su fútbol en velocidad y verticalidad. Eteki respeta al conjunto de Iriondo, aunque entiende que una victoria en el Wanda significaría un paso importante en las aspiraciones: “Un buen campo para dar un golpe en la mesa. Los partidos son oportunidades y nosotros vamos a intentar siempre ir acercándonos al objetivo”.

De la Hoz

Compañero inseparable del camerunés, se ha ganado la continuidad en la alineación de Fran Fernández. Tirando de sinceridad, Yan Eteki no solo felicita al cántabro: “Nos entendemos bien, pero no solo con él, sino con todos mis compañeros. Disponemos de un estilo que se adapta a la plantilla”.

Actualmente el Almería está más cerca del Play Off (3), que del descenso (6). La situación no despista al vestuario, cuya meta es alcanzar los cincuenta cuanto antes: “No miramos la clasificación, pero estamos capacitados para todo. No hay que pensar más allá, porque el Rayo Majadahonda es un rival directo”.