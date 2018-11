Samu de los Reyes ve la luz tras cuatro meses KO

Hay luz al final del túnel. Samu de los Reyes, que sufrió una gravísima lesión en el tobillo izquierdo en julio, en el campo de la Vega, ha vuelto este miércoles a hacer ejercicios con sus compañeros. Aquella fatídica mañana, en una acción en la que intentaba robarle la pelota a Lucien Owona, el sevillano pisó mal y se fracturó el tobillo, teniendo que ser operado por los doctores Ripoll y De Prado. Cuatro meses después, sin olvidar todo el proceso de recuperación con trabajo de gimnasio y fisioterapia, el lateral se incorporó al grupo para hacer parte del calentamiento, aunque no volverá a competir, según informaron los doctores, hasta 2019.

En su misma situación se encuentra Gaspar Panadero, que fue operado de la rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla, y que prácticamente ya completa las sesiones, pero le falta ritmo. El recuperador Edu Frapolli se encarga de entrenar con ellos cada día. No salieron al Anexo Nano González ni Fran Rodríguez.

Juan Ibiza está en el ecuador del proceso de recuperación y en breve podrá ir aumentando el nivel de intensidad, mientras que Sergio Aguza saltó al campopara hablar con los médicos, y es que el ex del Córdoba no tiene el OK. Se lesionó en Copa contra el Reus Deportiu.