En abril de 1931, un atentado antimonárquico con bomba descubrió un evidente fallo de diseño en la estatua de Felipe III de la Plaza Mayor de Madrid: la estatua estaba hueca y la boca del caballo estaba abierta, así que muchos pájaros entraban en ella y luego no sabían salir, con lo que encontraban su tumba dentro de la panza del equino, y sólo la explosión pudo liberarlos en forma de lluvia de huesos sobre los circunstantes. Análogamente, si alguien introduce bromeando cualquier objeto por la boca del caballo, sólo podrá recuperarlo con la proclamación de una nueva república, algo que, a pesar de todos los libros que se han escrito sobre el particular y las patochadas del prof. Monedero en su artículo titulado “No serás rey, Felipe”, esperemos que no ocurra nunca, por el bien de la Nación. En la capital del Reino los atentados antimonárquicos han ido amainando hasta el punto de que Pedro Almodóvar, en el guion de Carne trémula, insiste en que una calle que debe parecer setentera “no tenga chirimbolos, farolas redondas ni mobiliario reconocible de los últimos 26 años”. Este horror de los habitantes de Madrid por las farolas socialdemócratas, a las que llamaban “supositorios”, fue reparado cuando los conservadores llegaron a la alcaldía y las remplazaron por farolas fernandinas. Curiosamente, en plena efervescencia de reescritura de la Historia en clave demócrata y tolerante, Andújar, al tiempo que se deshace de algunas falanges (las que no están demasiado en alto), está llenándolo todo de farolas con el monograma del Rey Felón. Pero algunas de ellas, en lugar de tener la pantalla monárquicamente abierta por abajo, son globulares, como algunas de la República Francesa, con lo que, como el caballo de Felipe III, va engrosándose en su interior una montaña de cadáveres, esta vez de insectos, y esta vez bien visible y repugnante. La incongruencia que se da en retirar señas franquistas en tanto que se instalan monogramas fernandinos puede repararse ahora llevándose los cuerpos inermes de estos bichos antes de trasladar a Franco a la Plaza de Oriente.

JOSÉ MARÍA BELLIDO José María Bellido Morillas es doctor europeo en filosofía por la Universidad de Bolonia como becario del Real Colegio de España. Es presidente de la Asociación ‘Pedro Cubero’, además de autor de numerosos artículos relacionados con asuntos locales.