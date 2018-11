A Rosario Torres Burgos

Hoy, tras decirle hasta luego a Cristina, como a en su día fue a Vicky, a Yoyes, o a mi propio padre, me he acordado de ti Rosario, ... hay tantos momentos que me llevan a ti…

Rosario, que fue amiga y algo madre para mí, con el permiso de sus hijas, es de esas mujeres que no sólo le planta cara a un problema en la vida, sino que hace de él una bandera para ayudar en cada una de las batallas que tengan que lidiar cuantos la rodean.

Fue la primera presidenta de la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Andújar, ciudad de adopción que siempre estará en deuda con ella. No tenía Whatsapp, ni Twitter ni Facebook, sólo un pequeño teléfono con el que contactaba con todo el mundo, desde el presidente provincial al alcalde, desde el que le acababan de diagnosticar la enfermedad hasta el que llevaba años luchando; siempre dando esperanza. Como ella decía: “no todos los cuerpos responden de la misma manera, pero sí podemos responder con la misma fuerza”.

Hace poco leí una iniciativa de un grupo de mujeres de un pueblecito de la serranía de Cádiz que reivindicaban la feminización de su callejero y yo añadiría a esa reivindicación la feminización del listado de ilustres hijos predilectos y adoptivos de cualquier pueblo. Mujeres como Rosario Torres Burgos merecen el reconocimiento público por su buen hacer, por su ternura, por su generosidad y fortaleza, por acompañar en la lucha hasta el último aliento o, como diría Cristina Medialdea,” hasta cuando sólo se pueda respirar con el alma”.

