Antes de captar agua de Las Cogotas hay que ampliar los tanques de tormenta

El subdelegado del Gobierno, Arturo Barral, ha mantenido hoy un encuentro con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, Cristina Danés, en el que se ha hablado de uno de los proyectos más demandados en la ciudad, la solución del abastecimiento de agua mediante la captación desde el pantano de Las Cogotas.

Para hacer esa captación el primer paso es garantizar la calidad del agua que llega a ese pantano, evitando cualquier tipo de vertido desde la ciudad hasta el mismo. Arturo Barral ha dicho en Ser Ávila que la solución pasa por la ampliación de los tanques de tormenta que hay actualmente. "Lo que ya existe es claramente insuficiente. No puede ser que una capital de provincia esté mirando por la ventana si llueve o no llueve, porque si llueve mucho rebosan" esos tanques de tormenta. "Hay que evitar que se viertan aguas brutas al caudal del río porque la depuradora es muy buena pero no puede depurar todo al mismo tiempo".

La construcción de nuevos tanques de tormenta es un proyecto que costará unos 4 millones de euros. Después la captación de agua desde Las Cogotas tendrá un costes de entre siete y ocho millones.

Arturo Barral anuncia que próximamente se va a reunir con la Dirección General del Agua del MAPAMA para seguir haciendo gestiones en torno a este proyecto.

Proyecto de interés general

El pasado mes de abril, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se comprometieron a cofinanciar la obra de trasvase y bombeo de agua desde ese embalse que tiene una capacidad de 60 hectómetros cúbicos. Y para ello en los Presupuestos Generales del Estado se declaraba esa obra de interés general, aunque sin consignar partidas concretas.

Arturo Barral dice que "para el proyecto sí que hay dinero" y que hay que ejecutar primero el proyecto y después incluir partidas en los presupuestos porque "sin reflejo presupuestario se pueden decir grandes palabras pero no se pueden hacer grandes obras". Y critica a los responsables del Partido Popular porque "si nos se incluyen en los presupuestos queda muy bien salir en los medios de comunicación diciendo las cantidades pero si no se pueden ejecutar, es un poquito complicado"