"La planta de Loeches cumple la normativa ambiental"

"La planta de residuos de Loeches cumple la normativa ambiental y romper el contrato supondría, para los vecinos del Corredor del Henares, pagar a la constructora una indemnización de más de 83 euros por habitante (unos 50 millones de euros)". Así lo ha expresado en SER Henares el concejal de Somos Alcalá y responsable de Medio Ambiente en el gobierno complutense, Alberto Egido. El edil contesta a quienes acusan a su grupo de no haber hecho nada para impedir que comience la construcción de la polémica instalación.

Según Egido, la cancelación a estas alturas del contrato firmado por la Mancomunidad del Este en el año 2008 "tendría un coste enorme para los vecinos". El concejal asegura que "no es un proyecto que me guste especialmente" pero matiza que "cumple la normativa medioambiental, no contempla la incineración y, a finales de 2015 se firma el modificado 3, promovido por Somos Alcalá, que permite que se pueda tratar la materia orgánica y la fracción vegetal recogidas selectivamente. Esto nos pone en esa cuota de cumplimiento de los objetivos europeos".

Durante la entrevista en Hoy por Hoy Henares, Egido ha recordado que "lo cierto y verdad es que no hay ninguna alternativa sobre la mesa". Sostiene que gracias a la negociación de Somos Alcalá desde el gobierno complutense se ha logrado un cambio de modelo en el proyecto mientras que los críticos "plantean que no se haga esta planta ni en Loeches ni en ningún otro sitio. La pregunta que habría que hace es ¿Están dispuestos a pedirle a toda la ciudadanía que abone esta cantidad para pagar a la empresa por no hacer nada?".

Más allá de las disputas comarcales, el concejal apunta a la responsabilidad del gobierno de la Comunidad de Madrid "que, sin un Plan Estratégico para toda la región, lleva más de una década incumpliendo la legislación en esta materia".

Escucha la entrevista a Alberto Egido en Hoy por Hoy Henares