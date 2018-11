Salva Maldonado: "Tenemos que afrontar el partido con máximas ganas de jugar bien como el último en casa"

SOBRE EL EQUIPO

“Diría que el equipo está sereno, conscientes de lo que hemos hecho y de dónde estamos. Sabíamos que no iba a ser fácil conllevar todo, o lo intuíamos, y ahora lo estamos viviendo. Estamos focalizando el trabajo del día a día e intentando mantener la calma preparada para el siguiente partido. Esto no para, y ganes o pierdas esto continúa y en 48 horas juegas otro. Nos dedicamos a analizar y ver las cosas, pero no vale lamentarte de las cosas”.

ILUSIÓN

“No tenemos que cambiar la mentalidad en el sentido de afrontar el partido con la máxima ilusión, y las máximas ganas de jugar bien como hicimos el último partido en casa. No debe ser una penitencia para nosotros. Viene el Anadolu Efes, un buen equipo, y a ver cómo competimos con ellos. Mañana jugamos la Euroliga, es fantástico, y vamos a intentar jugar bien como hemos hecho en casa no hace tantos días. Con buenos ánimos y jugando lo mejor posible. Queríamos estar aquí, encantados, y a ver si hacemos un partido como el del CSKA”.

DIFICULTAD COMO VISITANTE

“Hay que ver el calendario y que jugamos mejor en casa que fuera es una evidencia. Fuera hemos penalizado por la calidad del rival, por los viajes… Hemos tenido dificultades para competir durante todo el partido. Hemos tenido siempre desventajas de 20 puntos salvo en el último partido, compitiendo hasta el final. Perdimos pero el equipo compitió bien, no como la semana anterior. En casa hemos estado con opciones en todos los partidos, en el que hemos perdido también. En casa hemos jugado cinco y fuera siete”.

POCO MARGEN ENTRE PARTIDOS

“Miras de reojo el partido del sábado. Hay cosas técnico-tacticas porque es así. Después no hay tiempo de hacer nada. Cuando llegamos a Manresa, ellos llevaban toda la semana entrenando y nosotros llegamos sobre la marcha. Con Iberostar Tenerife pasará lo mismo. Jugaron ayer un partido cómodo y ya preparan el partido del sábado. Nosotros dependerá de cómo lleguemos físicamente, y cómo graduamos los esfuerzos. Eso no es fácil, porque un jugador quiere ganar los partidos”.