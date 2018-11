Antibióticos que ya no curan

El uso inadecuado de losantibióticos es algo “muy peligroso”, no sólo para el que los toma sin recomendación médica, sino para el conjunto de la población, porque su mala utilización provoca quelas bacterias se hagan resistentes.Y una bacteria resistente ya no se puede tratar con antibiótico, es decir, que determinados medicamentos que antes curaban una enfermedad, ya no lo hacen. Así lo asegura el doctor Alberto López, médico de familia, quien reconoce que los españoles “presionamos mucho al médico para que nos mande antibióticos por dolencias que no los requieren, como por ejemplo, una gripe”.

La situación se ha agravado tanto que ahora “nos estamos encontrando bacterias multirresistentes, resistentes a prácticamente todos los antibióticos” Lo vemos en enfermedades como la tuberculosis, donde ya hay problemas con algunos medicamentos o en infecciones de riñón, como la cistitis, donde se detectan muchas bacterias ya resistentes a los antibióticos que antes las combatían.

Según una investigación del ‘Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades’, más de 33.000 europeos muere cada año por infecciones causadas por bacterias que han desarrollado resistencia a antibióticos. Es más, este impacto sobre la salud de la población es parecido al que suman tres enfermedades infecciosas tan importantes como la tuberculosis, el sida y la gripe.

Estos datos hace que López alerte: “Deberíamos estar muy preocupados”. Recuerda que vivimos en un país donde “la utilización de los antibióticos, culturalmente, es muy mala. Tenemos la percepción de que catarros muy agarrados o proceso con fiebre elevada hay que tratarlos con antibióticos y no es así”.

El problema, según el doctor, también se da en los de última generación. Algunos son especialmente sensibles a las bacterias y “hay que utilizarlos con mucha precaución”. Por eso, solo hay que tomar un antibiótico si lo prescribe el médico y en el tiempo y forma que nos indique.