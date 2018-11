El grupo municipal de Ganar Fuenlabrada se rompe

El hasta ayer portavoz de Ganar Fuenlabrada, Alejandro Álvarez, y la concejala Ruth Pascual, han formalizado ya ante el Ayuntamiento su abandono del grupo municipal de Ganar y su paso a ser concejales no adscritos. Esta decisión deja a la formación con tan solo dos ediles, Sergio Manzano e Isabel Déniz.

Todo se produce tras el anuncio en agosto de Equo Fuenlabrada de presentar candidatura única en las próximas elecciones municipales y no ir de forma conjunta con Ganar Fuenlabrada, como en las anteriores. Una decisión que provoca polémica dentro de la formación, cuestiona la portavocía y el que ambos concejales mantengan sus actas. El asunto se lleva a una Asamblea de la candidatura de unidad popular, donde hubo 22 votos a favor de que Álvarez abandonara la portavocía y 16 apoyando que los dos dejaran sus actas. Sin embargo, el ex portavoz, afirma que no se puede dejar un acta de concejal porque lo pidan 16 personas, ya que considera “no son representativas de las 13.090” que les votaron.

Desde Ganar Fuenlabrada se afirma que la decisión de Equo Fuenlabrada supuso “desvincularse del acuerdo marco entre las diferentes confluencias y se hizo sin ninguna explicación al respecto”, lo que provocó que fuera la asamblea la que decidiera sobre la postura que se debía tomar al respecto.

La decisión de Álvarez y Pascual supone para Ganar Fuenlabrda algo “legal, pero que va en contra de las más de 13.000 personas que votaron el proyecto” de la candidatura popular y “del compromiso ético” que se mantiene con ellas.

Álvarez ha sido prudente en sus declaraciones y ha negado que haya habido serios problemas internos para llegar a esta situación. Reconoce que en Ganar hay “diferentes espacios políticos, el de Equo es más socialdemócrata, una izquierda más de centro, mientras que otras corrientes eran más de izquierda”. Esto, dice, ha generado diferencias pero “siempre se ha llegado a acuerdos y si no era así se acataba la decisión de la mayoría”.