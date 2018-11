Blanco: "Esperaba que me quitaran la tarjeta porque no fui con mala intención"

Gustavo Blanco Leschuk estará sobre el césped de El Molinón el próximo domingo ya que el comité de competición ha dejado sin efecto la segunda tarjeta amarilla que le supuso la expulsión en El Sadar de Pamplona. El jugador estaba confiado. "Lo esperaba porque no fui con mala intención en esa jugada, así que lo esperaba".

El argentino fue uno de los protagonistas de un encuentro accidentado en cuando al aspecto arbitral. "Son partidos con situaciones dudosas para el árbitro, él tomó esa decisión, pero bueno, son partidos, hay que afrontarlos". El futbolista está constantemente sufriendo agarrones y patadas y lo afronta con tranquilidad. "Recibo muchas faltas, nunca digo nada, no protesto y sigo jugando. Dejo trabajar a los árbitros, a veces se equivocan".

Sobre la racha del Málaga, el delantero no se mostró preocupado por el hecho de que su equipo no haya ganado en las últimas cuatro salidas y haya perdido el liderato de la clasificación. "Esto es muy largo, no pensamos en si estamos primeros, segundos o terceros. No nos influye, lo que tenemos que hacer es trabajar para mejorar. Faltan muchos meses, muchos partidos. Ha pasado menos de la mitad del campeonato, hay que seguir así, paso a paso. En un par de meses lo veremos".