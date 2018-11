¡30 millones!... que no nos sacan de pobres

Ya estamos con el tachintachán de las ferias de turismo… ¡Treinta millones de visitantes! proclama la presidenta andaluza desde la WTM de Londres, con su habilidad inconfundible para asumir cualquier buena cifra como un gran éxito personal de su gestión.

Creo, no obstante, que, más allá de ese éxito, conviene llamar la atención sobre otro titular que aparecía a su lado en todas las portadas, con particular relieve en Málaga Hoy: 5.000 parados más aquí tras la campaña de verano. Mientras en Londres se brindaba por el éxito del Turismo, haciendo sonar la retórica del tachintachán, la realidad silenciosa y amarga se cobra víctimas por el extremo débil de quienes van y vienen a empleos precarios y estacionales –mucho camarero y mucha kelly– aunque un 15% ya es paro crónico que suma más de cuatro años sin trabajo. Ellos sí que están subidos en una noria humillante.

Cualquiera comprende, por supuesto, que la cifra de treinta millones de visitantes es un éxito, pero un paro del 23%, uno de cada cuatro andaluces en edad, es un desastre. Y propicia una conclusión tan paradójica como frustrante: treinta millones de visitantes no impiden que el paro se mantenga en cifras estremecedoras. Entonces, ¿nos estamos equivocando con este modelo económico? Cuesta creer que estemos conquistando un gran futuro a golpe de millones de visitantes, si éstos no bastan siquiera para que Andalucía no figure como región subdesarrollada en la Unión Europea. Málaga sin ir más lejos, según el ranking REDS que compara cien ciudades, está en el furgón de cola en la categoría de ‘Trabajo decente y crecimiento económico’. Según datos de Hacienda, Málaga ocupa, por renta bruta, el puesto 521 a nivel nacional… sí, ¡el 521! Insisto: ¿Nos estamos equivocando con ese modelo económico que no nos saca de pobres?

Estas preguntas, sin embargo, parece que no interesan a nadie por más que las repitamos. Lejos de eso, ya estamos con el tachintachán de las ferias de turismo… Pero, claro, con lo que nos gustan aquí las ferias, ¿por qué las ferias de turismo iban a ser una excepción? Pues eso, treinta millones, olé, olé y olé.