Ni los jueces esperan el fallo del Supremo. Ya les hemos contado cómo en Alicante los juzgados aplicaron la decisión del Alto Tribunal, porque creían que no iba a tener vuelta atrás.

Ahora, el decano de los jueces en Alicante, Salvador Bellmont, mucho más pedagógico que sus mayores, para justificar la perplejidad que produce ese cambio de rumbo jurídico de 180 grados, culpa a la ley que regulaba el pago de los impuestos de las hipotecas por parte del ciudadano. Y no digo que no tenga razón, me faltan conocimientos jurídicos.

Ahora bien, de nuevo ha tenido que producirse una reclamación judicial y este vaiven en las sentencias para que el Gobierno se decidiera a cambiar la ley y dejar de cargar con impuestos a los ciudadanos y endosarselos a la banca. Lo podían haber hecho antes.

De todas maneras, la actuación política no sirve para salvar del descredito, no solo al Tribunal Supremo. El problema de lo ocurrido es que la crisis social cala y encharca hasta al último Juzgado de Primera Instancia de Alicante o del resto de partidos judiciales. Y eso no es bueno para nadie.

