Anquela: "Quiero un equipo con descaro. No sabemos meternos atrás y por eso lo hicimos poco"

El Real Oviedo quiere dar un golpe encima de la mesa y así poder llegar al derbi con una mayor confianza. Mañana conoceremos la convocatoria definitiva de cara al encuentro ante el Deportivo de la Coruña, pero Anquela tendrá la baja segura de Saúl Berjón y es seria duda Aarón Ñíguez, aquejado de una tendinitis. Estas dos posibles ausencias podrían hacer que Bárcenas volviese a jugar de extremo. Por su parte, Ramón Folch se ejercitado esta mañana con el grupo después de no poder hacerlo en toda la semana por unas molestias sin mayor importancia y estará en condiciones para afrontar el partido. El que se espera que regrese a una citación es el central Oswaldo Alanís, lesionado el día de su debut el pasado 30 de septiembre.

Escucha aquí la rueda de prensa de Anquela antes de medirse al Deportivo de la Coruña.

El rival. “El Dépor es un serio candidato al ascenso y lo tienen todo para conseguirlo. Cuenta con una plantilla excepcional, saben a lo que juegan y tienen jugadores con mucha calidad. Estarán arriba seguro”.

Planteamiento. "Espero que el equipo se parezca al de la primera parte ante el Mallorca. Un partido entero al ritmo que jugamos en la primera parte no es fácil. Cuando te aprietan tenemos que ser más consistentes. Creamos ocasiones, en algunas fases jugamos bien. Hay que seguir creyendo en lo que estamos haciendo. Me gustaría ver un equipo serio, que juegue al fútbol y que salga a ganar desde el primer minuto. No sabemos meternos atrás y por eso lo hicimos poco. Quiero un equipo con descaro”.

Referencias al derbi. “Desde el año pasado entiendo que me preguntéis por ello. Cuando nos metamos en eso es otra historia. El año pasado ya me quitasteis las dudas. Ya me enteré de cómo iba. He vivido fiestas increíbles y en algunas tuvimos suerte. Cuando ganamos al Sporting dije que parecía el fin del mundo. Y no. Desde ese partido comenzó una racha en la que casi ni empatábamos. El fútbol yo no lo entiendo, el que lo haga que lo compre”.

Las bajas para jugar en Riazor. “Bárcenas es una opción en cualquier sitio. Haremos lo que creamos que hay que hacer para que el equipo esté cómodo, pero Bárcenas en la banda izquierda es una posibilidad muy grande”.

Recuperaciones en defensa.“Me sobran unos cuantos, no sé a quién voy a poner. Seré injusto con el que deje fuera, pero hay que decidir. Es evidente que ya tenemos mucha gente, recuperamos a tres y eso es importante. Hay que tener tiempo para ensamblar el sistema”.

Arbitrajes. “El gol que nos mete el Mallorca es fuera de juego clarísimo, y no decimos ni mu porque sabemos que unos días va para un lado y otros días para otro, pero a ver si nos cae a nosotros. Hay que estar metidos los 90 minutos y que caiga la suerte de tu lado. No fue resultado justo ante el Mallorca”.