La CGT sospecha que Merayo ya tiene empresa para la gestión de la basura

LA CGT sospecha que recuperar la gestión de la basura es para dársela a una empresa determinada y lamentan el "enredamiento político y judicial" del servicio.

Los trabajadores se sienten "engañados y utilizados" porque piensan que el equipo de gobierno cree que usará la vía de la remunicipalización "para mantener en el servicio a una determinada empresa". Si esto sucede, dicen en un comunicado, "lo que va a pasar es un empeoramiento en el servicio ya que los medios de los que disponen para realizar las tareas de limpieza y recogida están totalmente deteriorados o simplemente no están, con el riesgo que esto conlleva para la realización de dichas tareas y sobre todo para sus operarios".

La basura de la ciudad se intenta recoger con tres camiones dieciséis años de antigüedad y un montón de horas encima y cion cinco operarios. "Decimos se intenta porque en muchas ocasiones resulta imposible realizar el cometido", añaden. Advierten, además, que la plantilla tendrá que contar con 5 operarios menos por jubiliación en enero y tampoco se podrá negociar el convenio colectivo.

Quieren explicar a los ciudadanos que "los operarios de limpieza no tienen la culpa de la suciedad de la ciudad. Las tareas encomendadas están sobre dimensionadas, un ejemplo : un barrendero recorre una media de unos 20km diarios con sus respectivos medios;carro ,cepillo,pala. etc....,pero no sólo se trata de andar hay que barrer, hacer al corques, vaciar papeleras,limpiar cartelería de las farolas y un largo etc...,y últimamente hasta poda de arboles, no llegando nunca a poder limpiar en condiciones la zona asignada".

Al hilo de esta situación, sospechan que la plantilla del servicio seguirá tres años más, en el mejor de los casos, sin poder negociar un convenio ya caducado desde el 2015 y sin poder negociar las condiciones laborales, con merma de personal incluida.