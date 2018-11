Víctimas del terrorismo y de la Justicia

No me quiero unir al pimpampum a la Justicia, pero cómo no hacerlo después de escuchar a Iñigo, hijo del juez Lidón, asesinado por ETA y su relato de la desidia y errores judiciales por los que 17 años después siguen a la espera de juicio. Primero, archivaron el caso atribuyendo el atentado a dos etarras fallecidos. Una hora enredando en Internet y la familia descubrió cosas que no cuadraban. Reabrieron el caso, identificaron a Txeroki como autor pero la orden de extradición se extravió. "Es muy duro tener que pedir favores para que la Justicia haga su trabajo", se lamentaba en el homenaje a su padre.

Pidiendo favores también Pablo Romero, periodista de 'Público', consiguió que el entonces juez Grande-Marlaska le pasara el sumario sobre el asesinato de su padre. Descubrió una pista, consiguió reabrir el caso y ahora denuncia "la inmensa chapuza que es este país a la hora de investigar". Puede corroborarlo Charo Muela, la viuda de Ustaran. Tardó más de 30 años en que le dieran el sumario y vió que "no se había hecho la más mínima investigación".

Terminaba el hijo de Lidón: "Solo espero y confío en que no estén tratando a otras víctimas como a nosotros".

Lo siento Iñigo. Ya ves que sí.