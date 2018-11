Mumbrú: "Esperarán con el cuchillo entre los dientes"

Edu Martínez será baja contra el Betis (viernes 20:00 h). El alero riojano se queda en Bilbao por un cólico renal que le impidió entrenar ya en la sesión del miércoles por la tarde. El jugador fue hospitalizado y ha sido operado en la mañana del jueves.

"Son cosas que pasan, pero no vamos a quejarnos por ello", dice Mumbrú. El entrenador de los 'hombres de negro' cree de todas formas que es una baja sensible. "Sí porque nos quedamos sin jugadores en el 'tres'. Matulionis sigue lesionado y ahora Edu. El Betis es un equipo de mucha potencia en ese puesto, de mucho físico y no hemos tenido la oportunidad de preparar nada para suplir las ausencias", apuntó.

Se enfrentan dos de los equipos con mayor potencial y dos de los favoritos para el ascenso. El equipo sevillano llega a la cita con una victoria menos que los bilbaínos y quizá les pueda la ansiedad. "Puede ser, pero ellos juegan en su casa, con los suyos, en su cancha, nos enfrentamos a eso también. Es un partido que te da un plus, es una victoria más, pero para los jugadores y la moral vendría muy bien. Ellos va a esperarnos con el cuchillo entre los dientes", concluye Mumbrú.