Salvi rompe su silencio, "firmar por un Primera te salva la vida"

Habla Salvi. El extremo sanluqueño no estaba ante los medios desde el final de la pasada temporada. El jugador pudo salir este verano del club cadista, pero finalmente acabó sin ver cómo las operaciones y las promesas que le habían hecho no se ejecutaban. Por eso, el jugador no se escondía sobre su situación y directamente reconocía que no estaba contento. "Estoy contento por el partido y no tanto con mi situación, pero hay que seguir trabajando", decía.

El jugador reconoce que "lo pasado, pasado está, ya no se puede hacer nada y hay que pensar en el presente", pero que "han pasado muchas cosas, no puedo decir nada porque hay gente que ya no está aquí y es muy difícil explicarlo", decía en referencia a Juan Carlos Cordero.

Por eso seguía y añadía que "tenía la palabra de alguien y no se cumplió nada, no puedo recriminarle nada porque no está. Hay que pensar en el presente y trabajar en el día a día por el bien del equipo y mío".

Confiesa Salvi que "a principio de verano me pusieron las cosas muy fáciles y me dijeron que si se daban unos factores podría salir. Salir o mejorar las condiciones, pero ahora no está y no hay acercamiento por ningún lado. Por el bien de todos espero que todo se solucione".

Sobre su situación confiesa que todavía no habló con el nuevo director deportivo. "No he hablado con Óscar nada de la renovación, para eso está mi representante. El mal parado soy yo. Con Juan Carlos tengo buena relación y con Óscar no sé qué pasará".

Y pide comprensión. "Mi situación es complicada, no vengo de un Primera. Vengo de estar trabajando hace cinco años y un contrato de Primera te salva la vida, la mía, la de mis hijos y la de mi familia. Si te tienes que ir lejos por el bien de la familia y pues te vas. En el fútbol dentro de un tiempo nadie se acuerda de nadie y un contrato de Primera te salva la vida. Con 27 años... son muchas noches sin dormir", dice Salvi explicando su situación.