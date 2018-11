La Diputación presentará hoy un presupuesto de 145 millones para 2019

La Diputación de Castellón presentará hoy un presupuesto de 145 millones de euros para el año 2019, unas cuentas que se incrementan en 10 millones con respecto al año pasado. Son los últimos presupuestos de la legislatura antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019 y la proximidad de los comicios puede influir en los apoyos que reciban las últimas cuentas de Javier Moliner.

Según ha podido saber Radio Castellón, el gobierno provincial presentará hoy un presupuesto que asciende a 145 millones de euros, 10 más que en el ejercicio anterior. El presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha negociado con todos los grupos políticos de la institución, pero no ha conseguido llegar a acuerdos concretos que le garanticen el apoyo. Pese a que en los últimos años Moliner ha logrado aprobar los presupuestos sin votos en contra, esta legislatura se prevé diferente. La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019 podrían influir en los apoyos que reciban las cuentas, hasta ahora avaladas por los grupos de la oposición.

Fuentes del partido socialista aseguran que todavía no tienen el voto decidido, aunque ven difícil votar sí o incluso la abstención. Consideran que este año el escenario no es el mismo porque no se han tenido en cuenta sus propuestas y sus demandas no están reflejadas en los presupuestos.

Deuda cero

Javier Moliner ha anunciado este miércoles que ha cumplido con el compromiso que había asumido para finalizar la legislatura de dejar a cero la deuda con los bancos. Cuando asumió la presidencia de la Diputación ésta tenía una carga financiera de 13,5 millones de euros entre pago de intereses y amortización de los 140 millones de deuda que tenía entonces y antes de terminar este 2018, esa obligación con los bancos será nula.

La tramitación ya iniciada permitirá la devolución de casi 19 millones de euros de deuda que mantenía el Gobierno Provincial hasta el momento y que será aprobada en el pleno este mes.