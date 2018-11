El Partido Popular insta al Ayuntamiento a reformar ya el Pablo Herrera

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, ha visitado el polideportivo Pablo Herrera para ver y conocer de primera mano las carencias y deficiencias que sufre la instalación desde hace varios años, instalación que utilizan los tres clubes de la ciudad, Voleibol Mediterráneo, Volei Grau, y en menor medida, el UBE l'Illa Grau.

Carrasco asegura "no entender como el equipo de gobierno del ayuntamiento de Castellón, siendo el segundo consistorio de España con el IBI más caro, y con 17 millones de euros de superávit, no invierte en una instalación que necesita una mejora urgente, y no atiende a las necesidades de los castellonenses".

Cabe recordar que la propiedad de la instalación pertenece a la Diputación, gobernada por el Partido Popular, sin embargo, es el ayuntamiento quien cobra a los clubes por el uso de esta instalación.

La falta de entendimiento entre Diputación y Ayuntamiento paraliza la remodelación de la instalación. El Partido Popular en la Diputación no quiere hacer frente al pago e insta al ayuntamiento, gobernado por el bipartido PSOE - Compromís, a que sean ellos quienes la ejecuten. Compromís está dispuesto a realizar la reforma, pero su socio de gobierno, el PSOE, pide la donación de la instalación para llevarla a cabo.

Hoy, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Moliner, preguntado por este asunto ha dicho que el Ayuntamiento puede empezar las obras cuando quiera y "si no las empieza es porque no quiere", afirma.