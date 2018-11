La Generalitat Valenciana desenvolupa actualment la campanya ‘Sempre teua. La teua llengua’, un projecte institucional l’objectiu del qual és la promoció del valencià i que s'estendrà fins a la primavera de 2019 amb tot un seguit d'activitats. Esta campanya pretén que tota la població valenciana se senta orgullosa de tindre el valencià com a llengua oficial junt al castellà i, a més a més, vol incrementar el nombre d'usuaris i els usos en els parlants.

Dins de la campanya ‘Sempre teua. La teua llengua’, la Conselleria d’Educació, investigació, cultura i esport ha creat ‘el bus de la llengua’, un vehicle que recorre la Comunitat Valenciana per apropar el valencià als veïns i veïnes d’una manera entretinguda i interessant amb tallers dirigits a diferents edats.

Segons l'última enquesta sobre l’ús del valencià realitzada per la Generalitat l'any 2015, el 85 % de la població valenciana diu que el valencià s'hauria d'utilitzar igual o més que en l'actualitat. Així, la mateixa enquesta explicava que l'ús del valencià en les relacions de treball continua sent escàs, així com en les grans superfícies comercials i en les grans poblacions valencianes

El bus de la llengua tornarà a les comarques de Castelló al gener de 2019

02/01/2019 Castelló de la Plana

08/01/2019 Almassora

10/01/2019 Vila-real

15/01/2019 Borriana

17/01/2019 Nules

18/01/2019 la Vall d´Uixó

21/01/2019 Moncofa

22/01/2019 Onda