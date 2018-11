Cultura y eventos, claves para el turismo de Castellón

La ciudad de Castellón no dispone de grandes monumentos que sirvan para traer por sí solos a los visitantes, a los turistas, por lo que la oferta complementaria es fundamental. Siempre se dice que el viajero busca cada vez más vivir experiencias. Por ese motivo, una oferta cultural atractiva y la organización de eventos, que vayan consolidándose, pueden ser la clave para hacer de Castellón una ciudad atractiva al cada vez más exigente turista. Por cierto, no tan solo la administración es la responsable. Tenemos que hacer un llamamiento al sector privado, a la restauración , la hostelería y por qué no, al comercio, para que apueste por la excelencia y ofrecer a los clientes experiencias.

