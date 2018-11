Crecemos suma ya 24 guarderías

El programa Crecemos de guarderías rurales suma el municipio número 24, el Alfoz de Quintanadueñas, cuyo centro tuvo que dejar de ser escuela infantil por falta de fondos y acogerse a esta red subvencionada para evitar el cierre. El alcalde de Quintadueñas, Gerardo Bilbao, explica que venían arrastrando un importante déficit, hasta 43.000 € al año sobre un presupuesto de 2 millones, en un servicio que considera esencial para un ayuntamiento que quiere ser más que un pueblo dormitorio de Burgos y que ha aumentado un 10% su población en el último año, hasta superar los 2.000 habitantes. Crecemos es una iniciativa de la Diputación provincial que se puso en marcha hace 14 años para atender a los municipios donde había una demanda inferior a 15 niños y niñas y no tenían este servicio de guardería. El objetivo era conciliar la vida familiar y laboral, fijar población y generar nuevos empleos. De los 3 centros del primer año se ha pasado a 24 en este 2018, con unos 10 alumnos de media por centro. El presidente de la Diputación, César Rico, cree que es un 'granito de arena' más en la lucha contra la despoblación y si no es suficiente para asentar familias, al menos sirve para que no se vayan parejas jóvenes a donde si tengan este servicio. El programa Crecemos atiende a 229 niños y niñas de 0 a 3 años en 24 centros de otras tantas localidades, donde trabajan 45 monitores. El coste es de 277.724 euros anuales aportados por la Junta de CYL (185.149 euros) y la Diputación (92.574 euros) dentro del Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales. Los ayuntamiento se encargan del mantenimiento corriente de los centros, que son instalaciones municipales.

