Buenas noticias para Jorge Sáenz. El central del CD Tenerife ha sido convocado para los compromisos que la selección Sub-21 disputará los próximos amistosos de "La Rojita" ante Dinamarca en Logroño el 14 de noviembre y Francia en la localidad de Caen cinco días después.

No será la primera vez que el canterano blanquiazul defienda los colores de la selección nacional puesto que el pasado año debutó en el encuentro disputado ante el conjunto italiano con victoria para los por aquel entonces entrenados por Albert Celades (3-0).

Fue una sorpresa para el protagonista blanquiazul puesto que "no me lo esperaba y me ha pillado un poco de sorpresa. Afronto esta cita con muchísima ilusión y confío en poder aportar mi granito de arena", comentó tras conocer la noticia.