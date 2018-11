El Iberostar Tenerife centra todas sus atenciones en el encuentro que este sábado jugará en el Gran Canaria Arena a partir de las cinco de la tarde. Una nueva edición del derbi canario de la Liga Endesa ante un Herbalife Gran Canaria que no pasa por su mejor momento de juego.

Algo que no pasa desapercibido para los jugadores del conjunto tinerfeño, aunque en un partido de estas características puede ocurrir cualquier cosa. No es nuevo en estas lides Rodrigo San Miguel, quien recordó que “desde que me he subido esta mañana en el ascensor para venir a las oficinas del club, me están recordando lo importante que es el partido de este sábado y lo que significa. Un encuentro diferente más allá de la situación clasificatoria en la que nos encontramos ellos y nosotros, por lo que tenemos ganas de afrontar un encuentro que no dejará de ser complicado”, señaló el base maño.

Lo cierto es que el conjunto de Salva Maldonado no ha comenzado la temporada como tenían previsto, puesto que suma tan solo una victoria en la Euroliga y dos en la competición doméstica. A pesar de esto, San Miguel recordó que el equipo aurinegro ha experimentado bajones en su juego: “Hemos tenido bajones en nuestro juego localizados especialmente tras el descanso y debidos a falta de concentración especialmente en defensa. Lo pagamos caro en el caso del partido ante Estudiantes y debemos de mejorar en esta faceta en la que debemos buscar mayor regularidad en nuestro rendimiento durante los cuarenta minutos”, sentenció el doble cero aurinegro.