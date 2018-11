"Es muy injusto": El vestuario, indignado con la actuación de árbitros y comités

La doble bara de medir de los árbitros y de los comités con el Deportivo y con el resto de equipos hace crecer la indignación en el club coruñés. El vestuario blanquiazul está indignado con las mínimas sanciones a los jugadores del Málaga. Blanco podrá jugar ante el Sporting tras serle retirada la segunda amarilla. Hace unas semanas, a a Pablo Marí no se le atendió su recurso. El malaguista N'Diaye, que amenazó a un compañero con la frase "te voy a matar", sólo fue sancionado con un partido. Comparadas con las sanciones que vieron en el Dépor Natxo González o Borja Valle, el equipo blanquiazul se siente injustamente tratado.

"Muy injusto", comenta Edu Expósito. El blanquiazul sostiene que "nosotros no necesitamos que nos ayuden pero que no nos perjudiquen. Que sea solo un partido de sanción no es lo justo...", continúa. Además, añade que sigue siendo necesario aparcar ese enfado y que la crispación no se traslade a los partidos para no volver a acabar con expulsados en el Deportivo.

"Un rival muy complicado. Hay que tener precaución y es un equipo muy duro que va a poner las cosas muy difíciles", advierte Expósito. La muestra del complicado nivel de los asturianos se vio en pretemproada, donde el equipo carballón presentó una dura batalla a los de Natxo.

Para Expósito , jugar otra vez en casa es claro sinónimo de buenas noticias. "El equipo en Riazor se siente muy cómodo. Y yo personalmente me siento más cómodo jugando en casa", afirma.

Precisamente a nivel personal, el ex jugador del Fabril está viviendo sus mejores momentos desde su llegada a la primera plantilla. "Me encuentro cada vez más cómodo.. Natxo me dice que siga asi", destaca. El catalán vuelve a sentirse importante y ha dado pasos de gigante en su fútbol.

