Naxto agita el rombo

Natxo González medita varios cambios en el rombo para enfrentarse al Oviedo. El técnico vasco ensayó en Abegondo una notable modificación de los protagonistas en su medular. González trabajó con los laterales, el centro del campo y los delanteros que presumiblemente alineará el sábado en Riazor.

Lo más destacado es que en la prueba no está Vicente Gómez. El canario, titular indiscutible, dejaría su puesto en el once para Michael Krohn-Dehli. El danés regresa tras su lesión y apunta a jugar de inicio en el vértice izquierdo del rombo. El derecho sería para Edu Expósito, que volvería a ser titular de nuevo.

La otra duda, aparentemente resuelta, está en la mediapunta. La lesión de Pedro Sánchez abre las puertas de la titularidad a Carles Gil. El valenciano recupera así el puesto perdido dos jornadas atrás. Arriba. En el ataque, se mantienen Carlos Fernández y Quique González.

Los laterales, atendiendo al ensayo, volverán a ser los mismos que jugaron ante las Palmas. Saúl y David Simón formaron parte de la prueba del penúltimo entrenamiento del Deportivo en Abegondo.